Эдгар Манучарян вернулся в екатеринбургский «Урал»
23 февраля 2017 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что 30-летний Манучарян уже присоединился к команде на сборе на Кипре.
В «Урале» форвард будет выступать под номером 99.
Манучарян уже выступал за «Урал» с 2011 по 2016 год. Летом 2016 года он перешел в клуб «Ратчабури» из Таиланда. 10 февраля Манучарян объявил об уходе из «Ратчабури», где онсыграл только в товарищеских матчах.
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