Эдгар Манучарян вернулся в екатеринбургский «Урал»

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что 30-летний Манучарян уже присоединился к команде на сборе на Кипре.

В «Урале» форвард будет выступать под номером 99.

Манучарян уже выступал за «Урал» с 2011 по 2016 год. Летом 2016 года он перешел в клуб «Ратчабури» из Таиланда. 10 февраля Манучарян объявил об уходе из «Ратчабури», где онсыграл только в товарищеских матчах.