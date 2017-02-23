Армянские студенты получат стипендии для обучения в зарубежных вузах

PanARMENIAN.Net - Министерство образования и науки Армении объявляет о конкурсе для получения образования в рамках межгосударственных соглашений в вузах Китая, Болгарии, Румынии, Польши, Грузии и Иордании.

Для получения образования в Китае армянским студентам выделено 15 стипендий, в Болгарии - 4 (по 2 в бакалавриате и магистратуре), в Румынии - 8 (по 3 в бакалавриате и магистратуре, 2 - в аспирантуре), в Польше - 6 (4 места в бакалавриате и магистратуре, 2 - в аспирантуре), в Иордании - 25 стипендий, в Грузии - 10.

Прием документов продлится до 7 марта. Конкурсы пройдут в период с 10 по 20 марта.

Организацией образования армянских студентов за пределами Армении занимается ряд международных и частных организаций. Правительство Армении подписало межправительственные соглашения с правительствами различных стран, посредством которых реализуются программы по обмену: армянские студенты едут в эти страны, а студенты из этих стран приезжают в Армению.