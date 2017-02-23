Блогер Лапшин встретился со своей матерью

PanARMENIAN.Net - Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный в Азербайджан, встретился с матерью, которая приехала в Баку.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Приехав в Баку, мать Лапшина – Белла Лапшина подписала договор с новым адвокатом для защиты сына, пишет Trend со ссылкой на азербайджанские правоохранительные органы. Мать Лапшина встретилась с сыном благодаря содействию посольства России и Белоруссии.

Адвокат уже встретился с Лапшиным в первом Бакинском СИЗО, поинтересовался условиями его содержания и самочувствием. Ордер нового адвоката уже представлен следствию.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.

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