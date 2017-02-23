Путин: В Сирии воюют более 9 тысяч боевиков из стран бывшего СССР

PanARMENIAN.Net - В Сирии скопилось огромное количество боевиков из России и бывших республик СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путина на на встрече с офицерами Северного флота.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба ФСБ, до четырех тысяч из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского союза», — сказал президент.

«С учетом того, что у нас безвизовый режим между странами, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России. Выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ», — добавил Путин, обращаясь к военным, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что российские военные нанесли существенный урон террористам в Сирии, и это способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, и созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозиции.

РанееFinancial Times (FT) сообщил, чтоРоссия намерена попросить мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии. Вопрос будет обсуждаться 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.