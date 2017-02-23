Отряды сирийской оппозиции почти полностью освободили Эль-Баб от ИГ

PanARMENIAN.Net - Вооруженные отряды сирийской оппозиции практически полностью овладели Эль-Бабом, который находится в 30 км от турецкой границы, и начали зачистку населенного пункта от боевиков «Исламского государства» (ИГ). Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

По словам бойца бригады Султана Мурада, участвовавшей в штурме, часть террористов укрывается в вырытых ими подземных тоннелях.

«Оставшиеся там боевики — в основном смертники. Помимо этого каждый метр город заминирован», — сообщил он, пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Бои за Эль-Баб начались в декабре 2016 года, когда к городу подошли турецкие войска и отряды вооруженной оппозиции. К югу к нему прорывалась правительственная армия, которая одновременно ведет бои за населенный пункт Дейр Хафер в центре провинции Алеппо.

Как сообщает иранское агентство Fars, верные президенту Башару Асаду войска также продолжают наступление на позиции ИГ к западу и к югу от Пальмиры. В настоящее время армия получает дополнительные подкрепления для попытки штурма города, повторно захваченного террористами в начале декабря.