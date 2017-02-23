Армения и Грузия намерены углубить торгово-экономические отношения

PanARMENIAN.Net - В Тбилиси состоялась двусторонняя встреча глав правительств Армении и Грузии Карена Карапетяна и Георгия Квирикашвили в расширенном составе. Стороны отметили важность углубления армяно-грузинского сотрудничества.

«Мы планируем активировать торгово-экономическое сотрудничество, углубить региональную интеграцию. Это принесет нам политическую стабильность в регионе», — сказал Квирикашвили на встрече со своим армянским коллегой.

Он также указал на то, что армянский и грузинский народы связывают дружественные многовековые отношения.

Грузинский премьер отметил важность того, что сегодня есть возможность обсудить перспективы использования потенциала двух стран.

«Мы соскучились по атмосфере, в которой нас встретили здесь. Мы прибыли в Грузию с деловым и добрососедским настроем. Планируем создать атмосферу для двустороннего взаимодействия бизнес-сектора», — сказал Карапетян.

Стороны также подчеркнули важность развития отношений в сфере транспорта и туризма. После встречи состоялось подписание договора в сфере здравоохранения.

Карапетян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом 23 февраля. Официальная церемония приветствия правительственной делегации Армении состоялась в здании администрации правительства Грузии в Тбилиси.