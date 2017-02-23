В Армении создадут центр реабилитации военнослужащих-инвалидов

PanARMENIAN.Net - Центр реабилитации военнослужащих-инвалидов будет создан в Армении. Об этом 23 февраля заявил журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Ректор Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци Армен Мурадян предложил создать в Университетской клинической больнице N1 Центр реабилитации военнослужащих-инвалидов. Определенная работа уже проделана, в некоторых вопросах окажем поддержку и мы», - сказал Саркисян, передает «Новости-Армения».

По его словам, будет сделано все возможное для создания современного центра. При этом он напомнил, что для лечения военнослужащих-инвалидов в Армении осуществляется множество программ.

«Их лечение осуществляется бесплатно. Если не хватает средств госзаказа, мы находим необходимые ресурсы для проведения реабилитационных мероприятий, в том числе, за рубежом», - сказал Саркисян.

Он выразил благодарность всем медикам, которые оказали и продолжают оказывать помощь раненым в ходе апрельских военных действий.

В контексте поддержки, оказываемой государством людям, получившим ранение в ходе апрельской войны, он подчеркнул, что «государство – это все мы, все учреждения, фонды, медучреждения».

«Все вместе мы должны решить кажущиеся неразрешимыми проблемы», - сказал Саркисян.

Ранееминистр обороны Армении Виген Саркисян.заявил, что девушки и женщины, которые хотят проявить себя на военной службе, должны получить такую возможность.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.