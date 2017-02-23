В Армении создадут центр реабилитации военнослужащих-инвалидов
23 февраля 2017 - 19:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Центр реабилитации военнослужащих-инвалидов будет создан в Армении. Об этом 23 февраля заявил журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.
«Ректор Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци Армен Мурадян предложил создать в Университетской клинической больнице N1 Центр реабилитации военнослужащих-инвалидов. Определенная работа уже проделана, в некоторых вопросах окажем поддержку и мы», - сказал Саркисян, передает «Новости-Армения».
По его словам, будет сделано все возможное для создания современного центра. При этом он напомнил, что для лечения военнослужащих-инвалидов в Армении осуществляется множество программ.
«Их лечение осуществляется бесплатно. Если не хватает средств госзаказа, мы находим необходимые ресурсы для проведения реабилитационных мероприятий, в том числе, за рубежом», - сказал Саркисян.
Он выразил благодарность всем медикам, которые оказали и продолжают оказывать помощь раненым в ходе апрельских военных действий.
В контексте поддержки, оказываемой государством людям, получившим ранение в ходе апрельской войны, он подчеркнул, что «государство – это все мы, все учреждения, фонды, медучреждения».
«Все вместе мы должны решить кажущиеся неразрешимыми проблемы», - сказал Саркисян.
Ранееминистр обороны Армении Виген Саркисян.заявил, что девушки и женщины, которые хотят проявить себя на военной службе, должны получить такую возможность.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Армения и Грузия намерены углубить торгово-экономические отношения В Тбилиси состоялась двусторонняя встреча глав правительств Армении и Грузии Карена Карапетяна и Георгия Квирикашвили в расширенном составе.
Новый Nokia 3310 сохранит культовый дизайн По данным источника, Переизданный Nokia 3310 так и останется телефоном, а не смартфоном. Дизайн сохранит сходство с оригинальным телефоном, выпущенным в 2000 году
Иракские военные полностью освободили аэропорт Мосула от ИГ Взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью уничтожена исламистами, однако контроль над территорией аэропорта позволит правительственным войскам блокировать возможный подход подкрепления исламистов с юга
Армянские студенты получат стипендии для обучения в зарубежных вузах Министерство образования и науки Армении объявляет о конкурсе для получения образования в рамках межгосударственных соглашений в вузах Китая, Болгарии, Румынии, Польши, Грузии и Иордании