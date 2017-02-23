Трамп планирует депортировать в Мексику иммигрантов даже из других стран
23 февраля 2017 - 19:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Новые указания администрации США предполагают депортацию нелегальных иммигрантов в Мексику, даже если они не имеют гражданства этой страны. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном Министерством внутренней безопасности США.
В документе есть указание на то, что все иммигранты, пойманные без документов, должны быть высланы в Мексику, где будут ожидать отправления на родину, пишет Lenta.ru со ссылкой на Buzzfeed.
По данным «Би-би-си Украина», министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай был возмущен решением американского президента Дональда Трампа и заявил, что его страна готова обратиться к ООН.
Сейчас в Мексике находятся госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности Джон Келли, которые планируют в ближайшее время провести переговоры с мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето.
Отношения между странами в последнее время обострились из-за взглядов нового президента США в отношении нелегалов. С момента вступления в должность Трамп начал реализовывать программу по избавлению Соединенных Штатов от нелегальных иммигрантов, из-за чего настроил против себя не только их, но и многих американцев. Несколько дней назад мексиканцы, выступающие против политики американского лидера в отношении нелегальных переселенцев, образовали живую стену вдоль границы с Мексикой в знак протеста.
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