Трамп планирует депортировать в Мексику иммигрантов даже из других стран

PanARMENIAN.Net - Новые указания администрации США предполагают депортацию нелегальных иммигрантов в Мексику, даже если они не имеют гражданства этой страны. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном Министерством внутренней безопасности США.

В документе есть указание на то, что все иммигранты, пойманные без документов, должны быть высланы в Мексику, где будут ожидать отправления на родину, пишет Lenta.ru со ссылкой на Buzzfeed.

По данным «Би-би-си Украина», министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай был возмущен решением американского президента Дональда Трампа и заявил, что его страна готова обратиться к ООН.

Сейчас в Мексике находятся госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности Джон Келли, которые планируют в ближайшее время провести переговоры с мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето.

Отношения между странами в последнее время обострились из-за взглядов нового президента США в отношении нелегалов. С момента вступления в должность Трамп начал реализовывать программу по избавлению Соединенных Штатов от нелегальных иммигрантов, из-за чего настроил против себя не только их, но и многих американцев. Несколько дней назад мексиканцы, выступающие против политики американского лидера в отношении нелегальных переселенцев, образовали живую стену вдоль границы с Мексикой в знак протеста.