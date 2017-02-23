Омбудсен НКР: Азербайджан сам себя загнал в тупик, преследуя депутатов Европарламента

PanARMENIAN.Net - Объявляя в международный розыск европейских депутатов за посещение Арцаха Азербайджан продолжает политику, которой придерживалась в отношении блогера Александра Лапшина. Об этом PanARMENIAN.Net заявил омбудсмен Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Рубен Меликян.

Ранее стало известно, что Азербайджан объявил в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия). Поводом для этого стало их посещение Арцаха (Нагорного Карабаха – ред.) во время проведения конституционного референдума.

«Объявляя в розыск европейских депутатов, Баку пытается реанимировать дело Лапшина, потому что с ним ничего не получилось», - сказал арцахский омбудсмен.

По его словам, Азербайджан пытается добиться замалчивания свободы слова.

«Попытки Баку запугивать людей безрезультативны: Арцах находится в центре внимания мирового сообщества, Особенно, это показал референдум, когда в Нагорно-Карабахскую Республику съехалось множество европейских наблюдателей, правозащитников и журналистов. Азербайджан, преследуя за посещение Арцаха, сам себя загнал в тупик», - подчеркнул Меликян.

По словам омбудсмена, те, кто желает проинформировать общественность об Арцахе, должны иметь возможность свободного передвижения, их права должны быть защищены.

«Мы очень благодарны европейским депутатам Франку Энгелю, Элени Теохарус и Яромир Штетина, которые не в первый раз посещают Арцах, они являются символами Европы, которые зная, что Азербайджан может пойти на подобные незаконные действия, продолжают свою деятельность, направленную на защиту европейских ценностей», - заключил Меликян.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что объявление в международный розыск трех членов Европарламента за посещение Арцаха просто комично.

21 февраля, касаясь «черного списка» Азербайджана и возможности оказаться в нем, Энгель пошутил: «Недавно проверял, пока я не включен в него. Если буду включен, то не удивлюсь, поскольку, я как бы и не планирую проводить следующий отпуск в Азербайджане», - резюмировал депутат Европарламента.