ВС Азербайджана произвели более 830 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 23 на 24 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из минометов, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия различного нарушил режим прекращения огня свыше 75 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха. (Нагорно-Карабахской Республики – ред.)

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 830 выстрелов.

В частности в восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили 60-и и 82-миллиметровые минометы (4 снаряда), гранатомет РПГ-7 (2 снаряда).

Подразделения Армии обороны НКР продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В ночь с 22 на 23 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС продолжил из пушек Д-44, минометов и разнокалиберного стрелкового оружия интенсивно нарушать режим прекращения огня. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1600 выстрелов.