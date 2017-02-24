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Полиция Малазии установила, что Ким Чен Нама убили с помощью химоружия

Полиция Малазии установила, что Ким Чен Нама убили с помощью химоружия
24 февраля 2017 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам – брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это отправляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием.

«Малазийская полиция получила предварительные итоги анализов из химического департамента относительно недавней смерти гражданина Северной Кореи», — говорится в пресс-релизе малайзийской полиции, передает РИА Новости.

Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего.

В нем поясняется, что VX причислен к видам химоружию Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 1997 года.

Позднее выяснилось, что у одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама проявлялись симптомы отравления этим веществом.

Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, скончался 13 февраля в Малайзии. По предварительным данным, его отравили в аэропорту, когда он направлялся из Малайзии в Макао. По подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама задержаны две девушки — гражданки Вьетнама и Индонезии. Полиция Малайзии считает их непосредственными исполнительницами убийства. Девушки, в свою очередь, утверждают, что им предложили за деньги поучаствовать в розыгрыше.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Ким Чен Нама убили с помощью химоружия, установила малазийская полиция
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