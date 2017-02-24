Израиль запретил Human Rights Watch работать в стране
24 февраля 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел Израиля отказало правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) предоставить рабочую визу из-за поддержки палестинской пропаганды, передает РИА Новости со ссылкой на HRW.
Согласно коммюнике организации, МВД Израиля в письме от 20 февраля отказало главе представительства HRW в Израиле и Палестине Омару Шакиру предоставить разрешение на работу, так как МИД страны считает, что «общественная деятельность и доклады организации связаны с политикой в пользу палестинской пропаганды», а также на основании того, что это «ненастоящая правозащитная группа».
Заместитель исполнительного директора программы HRW Йэн Левайн (Iain Levine) назвал решение израильских властей разочаровывающим.
«Такое решение и сомнительное объяснение должны насторожить каждого, кого беспокоит приверженность Израиля к демократическим ценностям», — заявил Левайн.
Как отмечается в коммюнике, отказ дать рабочую визу также стал неожиданным для правозащитников из-за того, что сотрудники HRW регулярно встречаются с представителями израильских властей, в частности, с полицией, военными и МИД.
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