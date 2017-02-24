Ученые продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ: Она уже помогла пяти пациентам
24 февраля 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанские ученые, возможно, продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ, которая помогает иммунитету бороться с вирусом.
Вирус иммунодефицита человека-1 печально известен своей высокой скоростью мутирования — из-за этого ему удается уходить от адаптивного иммунного ответа организма.
Исследователи из Барселоны использовали препарат, разработанный профессором Томашем Ханке из Оксфордского университета в Великобритании. Исследование продолжается до сих пор в трех больницах Барселоны, пишет TUT.BY со ссылкой на издание Science News.
К 13 добровольцам применили «терапевтическую вакцинацию»: их T-лимфоциты «перевоспитали» таким образом, что клетки получили способность подавлять вирус. Пациентам ввели серию из трех уколов, после чего те прекратили принимать антиретровирусные препараты — «традиционную» терапию против ВИЧ.
Через четыре недели у восьми пациентов вирус вернулся. Но остальные пять получили контроль над вирусом на 5, 13, 17, 20 и 27 недель соответственно. В крови каждого из них ВИЧ обнаруживался, однако вирусная нагрузка не превышала 2000 копий на кубический миллиметр, то есть была ниже порога возобновления антиретровирусной терапии.
Предыдущие тесты подобных препаратов лишь в 10% случаев давали возможность держать вирус под контролем дольше четырех недель. Ни одна комбинация раньше не позволяла контролировать ВИЧ дольше 8 недель.
«С одной стороны, мы добились подавления вируса, а с другой усилили иммунную систему так, что она может эффективно реагировать на попытки вируса вернуться», — рассказала Беатрис Мот, один из координаторов исследования.
«Из более чем 50 терапевтических испытаний вакцин на данный момент это первое, показавшее «значительный» эффект для иммунной системы», — считает Стивен Дикс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Ученые отмечают необходимость завершения этих испытаний и проведения более масштабных и контролируемых тестов препарата.
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