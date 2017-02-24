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Ученые продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ: Она уже помогла пяти пациентам

Ученые продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ: Она уже помогла пяти пациентам
24 февраля 2017 - 13:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Испанские ученые, возможно, продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ, которая помогает иммунитету бороться с вирусом.

Вирус иммунодефицита человека-1 печально известен своей высокой скоростью мутирования — из-за этого ему удается уходить от адаптивного иммунного ответа организма.

Исследователи из Барселоны использовали препарат, разработанный профессором Томашем Ханке из Оксфордского университета в Великобритании. Исследование продолжается до сих пор в трех больницах Барселоны, пишет TUT.BY со ссылкой на издание Science News.

К 13 добровольцам применили «терапевтическую вакцинацию»: их T-лимфоциты «перевоспитали» таким образом, что клетки получили способность подавлять вирус. Пациентам ввели серию из трех уколов, после чего те прекратили принимать антиретровирусные препараты — «традиционную» терапию против ВИЧ.

Через четыре недели у восьми пациентов вирус вернулся. Но остальные пять получили контроль над вирусом на 5, 13, 17, 20 и 27 недель соответственно. В крови каждого из них ВИЧ обнаруживался, однако вирусная нагрузка не превышала 2000 копий на кубический миллиметр, то есть была ниже порога возобновления антиретровирусной терапии.

Предыдущие тесты подобных препаратов лишь в 10% случаев давали возможность держать вирус под контролем дольше четырех недель. Ни одна комбинация раньше не позволяла контролировать ВИЧ дольше 8 недель.

«С одной стороны, мы добились подавления вируса, а с другой усилили иммунную систему так, что она может эффективно реагировать на попытки вируса вернуться», — рассказала Беатрис Мот, один из координаторов исследования.

«Из более чем 50 терапевтических испытаний вакцин на данный момент это первое, показавшее «значительный» эффект для иммунной системы», — считает Стивен Дикс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые отмечают необходимость завершения этих испытаний и проведения более масштабных и контролируемых тестов препарата.

Ссылки по теме:
New Scientist. HIV vaccine therapy lets five people control virus without drugs
Tut.by: Первая вакцина от ВИЧ помогла пяти пациентам
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