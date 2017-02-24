Армения примет участие в первом Кавказском молочном конгрессе в Тбилиси
24 февраля 2017 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения примет участие в первом Кавказском молочном конгрессе, который пройдет в рамках Восточноевропейского Молочного Конгресса 14 марта в Тбилиси.
Мероприятие организуют ЕБРР и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в сотрудничестве с Ассоциацией производителей молока Украины (АВМ).
Как сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития, в Конгрессе примут участие более 200 фермеров и представителей молочных предприятий из Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, других стран Европы и Центральной Азии, потенциальных инвесторов, международных организаций, а также представителей власти.
Мероприятие предоставит участникам возможность ознакомиться с наиболее современными технологическими и бизнес-подходами в развитии молочного животноводства на практических примерах и на базе опыта, накопленного в регионе фермерами и ассоциациями производителей молока.
В рамках Конгресса будут подведены предварительные итоги реализации совместного проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Повышение безопасности пищевых продуктов в молочном секторе Грузии путем трансфера знаний» и предложены рекомендации по дальнейшему развитию молочного бизнеса Грузии.
15 марта участники мероприятия посетят молочно-товарные фермы Грузии, на которых успешно реализуются современные технологии производства молока.
Кавказский международный молочный конгресс является уникальной платформой трансфера знаний и технологий для фермеров и других предприятий молочного бизнеса в регионе, заинтересованных в развитии современного молочного скотоводства.
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