Адвокат: Лапшин имеет право требовать, чтобы Азербайджан его передал
24 февраля 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник российско-израильского блогера Эдуард Чернин сказал, что необходимо дождаться решения суда, а пока рано говорить о том, какой стране будет отдан Александр Лапшин.
«Вопрос возможной выдачи российско-израильского блогера Александра Лапшина может обсуждаться и о нем можно говорить только после осуждения. Если блогер будет признан виновным и будет осужден в Азербайджане, как гражданин другого государства, в соответствии с конвенцией он имеет право требовать, чтобы его передали», — сказал адвокат, передает вSputnik-Азербайджан.
Ранее сообщалось, что известный российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный в Азербайджан, встретился с матерью, которая приехала в Баку.Приехав в Баку, мать Лапшина – Белла Лапшина подписала договор с новым адвокатом для защиты сына, пишет Trend со ссылкой на азербайджанские правоохранительные органы. Мать Лапшина встретилась с сыном благодаря содействию посольства России и Белоруссии.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
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