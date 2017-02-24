Танкян призвал присоединиться к нему для помощи в наблюдении на парламентских выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян выступил с призывом присоединиться к нему, к армянским артистам и активистам для помощи в наблюдении на парламентских выборах, которые пройдут в Армении 2 апреля 2017 года.

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, коалиции армянских артистов и активистов со всего мира, чтобы помочь в наблюдении за предстоящими парламентскими выборами в начале апреля (2017 года 0 ред.) для обеспечения их прозрачности», - написал Танкян на своей странице в социальной сети Facebook.

Танкян также призвал подписать петицию «Справедливость в Армении».

Подписи под петицией уже поставили Танкян, канадский режиссер Атом Егоян, его супруга - известная канадская актриса Арсине Ханджян и другие известные армянские деятели искусства,

«Мы, как армяне, проживающие в Армении и диаспоре, верны делу внесения изменений и справедливости в Армении. С учетом тех потрясений, которые произошли весной и летом 2016 года и акций протеста, приведших к нарушениям прав человека и граждан, мы говорим «нет» коррупции, судебному неравенству, полицейской жестокости, политической пристрастности», - говорится в тексте петиции.

Петиция «Справедливость в Армении» была создана 21 сентября с призывом поддержать народ Армении в реализации позитивных общественных реформ. Под документом подписались такие деятели, как известный американский писатель Крис Бояджян, оперная певица Асмик Папян, известный актер Грант Тохатян, глава компании Reddit и французский режиссер Серж Аведикян. Петицию на данный момент подписали более 4 тысяч 792 человек.

Ранее оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, занимающий второе место в пропорциональном избирательном списке блока «ЕЛК» (Выход) к парламентским выборам 2 апреля, заявил, что в стране «наблюдается массовое перемещение избирателей».

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.