Папа Римский: Лучше быть атеистом, чем плохим католиком
24 февраля 2017 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 февраля во время утренней проповеди в Ватикане Папа Римский Франциск затронул тему лицемерия. Обращаясь к прихожанам, понтифик подверг критике тех, кто является верующим лишь на словах. По мнению главы церкви, лучше быть атеистом, чем плохим католиком.
По мнению понтифика, многие лицемерные верующие действуют строго в соответствии с догмами и ритуалами своей религии, однако не понимают ее значения и не применяют в своей жизни, пишет TJ.
«Двойная жизнь: я католик, я всегда хожу на мессу, я состою в этой церкви, но я веду грязный бизнес, отмываю деньги, не плачу своим рабочим справедливую плату. И таких христиан много. Чем быть таким католиком, лучше быть атеистом»,- отметил папа Франциск.
Папа не раз озадачивал консервативных католиков, делая неоднозначные заявления. Вскоре после своего избрания он, например, заявлял, что и атеисты могут попасть на небеса, а в интервью журналу La Repubblica отметил, что католическое учение призывает людей следовать своей совести, и у него нет самоцели обратить всех в христианство.
По мнению Франциска, каждый человек волен выбрать свой путь, чтобы следовать добру и бороться со злом.
После проповеди Папа Римский встретился с группой раввинов во главе с Авраамом Скоркой, которые представили ему новое издание Торы. Рассматривая священную книгу евреев, Франциск назвал ее «даром Господа», отметив, что она «проявляет любовь к Богу, любовь, которая становится заветом».
Римская католическая церковь последовательно отходит от своей антисемитской политики прошлого. Еще Иоанн Павел II предпринял ряд шагов в этом направлении, выступив в синагоге и посетив концентрационные лагеря. Во время встречи с раввинами Франциск описал диалог между христианами и евреями сегодня как «постоянный и совместный».
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