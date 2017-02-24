Организаторы выставки в Музее русского импрессионизма: Полотна армянских художников не уступают картинам Мане и Дега
24 февраля 2017 - 13:02 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 марта в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа». Об этом сообщает сайт Национальной галереи Армении.
«Величественные горы и строгая красота средневековых храмов, традиционная кухня и коньяк, пронзительные полотна Аршиля Горки и кинофрески Сергея Параджанова – то, чем славится Армения во всем мире. Музей русского импрессионизма представляет малоизвестную для местного зрителя страницу – творчество армянских художников, впитавших лучшие традиции французского импрессионизма. Их полотна по качеству не уступают картинам Эдуара Мане, Эдгара Дега и Пьера-Огюста Ренуара», - отмечают организаторы выставки.
Армянский импрессионизм как самобытное явление сформировался на рубеже XIX-XX веков.Основополагающую роль в жизни армянской культуры той эпохи сыграла Франция - колыбель цивилизации нового времени, просветительских идей.
Немаловажную роль в развитии армянского искусства сыграли и русские художники. Многие армяне учились в Москве и Санкт-Петербурге у ведущих мастеров своего времени – Василия Поленова, Константина Коровина, Валентина Серова.
Особенным армянский импрессионизм делает горячая любовь и привязанность художников к многовековой национальной культуре, красоте родной земли, улочкам армянских городов и деревень.
На выставке «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» будут показаны 54 картины 19 художников. Работы предоставят Национальная галерея Армении, Музей русского искусства Еревана и частные коллекционеры. Посетители смогут увидеть картины художников с международным признанием – Мартироса Сарьяна, Вардгеса Суренянца. Будут представлены работы Егише Тадевосяна – ключевой фигуры для армянского импрессионизма, Седрака Аракеляна, Ваграма Гайфеджяна и других художников.
К открытию выставки, которая продлится до 4 июня 2017 года, будет издан иллюстрированный каталог: помимо статей об армянском импрессионизме как художественном явлении в него войдут биографические эссе о представленных в экспозиции мастерах и интересные факты об их произведениях. Запланирована обширная программа: лекции, тематические дискуссии, музыкальные вечера и экскурсии.
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В фильме также принимают участие звезда «Пирамиды», актриса и фотомодель Эшли Хиншоу, известная топмодель Хилари Рода, дизайнер ювелирных изделий Морган Шара и другие
Полотно Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и Босфорского залива», написанное выдающимся маринистом в 1856 году, включено в десятку самых дорогих картин русских художников в последние пять лет по версии издания The Art Newspaper.
Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
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