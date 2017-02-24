Армия Ирака вошла в жилые кварталы на западе Мосула

PanARMENIAN.Net - Правительственные силы Ирака 24 февраля начали наступление на первый из районов на западе Мосула. Об этом заявил представитель антитеррористической службы страны.

Как заявил генерал-лейтенант Сами аль-Аридхи, силовики отбили у боевиков военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France Press.

Ранее иракские силы безопасности также полностью взяли под контроль аэропорт Мосула.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.