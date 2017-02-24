Ученые: Имитирующая голодание диета помогает в борьбе с диабетом
24 февраля 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Диета, имитирующая голодание, способствует восстановлению клеток поджелудочной железы, утверждают американские исследователи. Низкокалорийная диета, состоящая из низкоуглеводных и низкобелковых продуктов с высоким содержанием жиров, «перезагружает» организм и активирует в клетках поджелудочной железы механизм регенерации. По мнению медиков, открытие может помочь в борьбе с диабетом.
Исследование ученых из Университета Южной Калифорнии, опубликованное в журнале Cell, основано на экспериментах над мышами. Подопытных морили голодом в течение некоторого времени, а затем возвращали к нормальной диете, пишет BBC.
Диету испытывали и на людях - в течение пяти дней подопытные ели только низкоуглеводные и низкобелковые продукты с высоким содержанием жиров, а затем в течение 25 дней им позволяли есть все, что угодно. По замыслу ученых, такой режим должен имитировать периоды голодания.
Как заметили ученые, в период голодания в клетках поджелудочной железы у мышей активизировался особый механизм регенерации. Схожий процесс происходит в стволовых клетках, и медики уже достаточно давно объясняют его существование способностью человеческих органов частично восстанавливаться. Однако до сих пор не было известно, каким образом можно задействовать этот механизм, и никому не приходило в голову связывать его активизацию с голоданием.
«Мы пришли к выводу, что если довести мышей до состояния крайнего стресса путем голодания, а затем, покормив, вернуть обратно в нормальное состояние, в клетках поджелудочной железы начинает действовать некий механизм по перепрограммированию клеток, который восстанавливает не функционирующие части органов», - комментирует исследование один из его авторов, доктор Вальтер Лонго.
«В научном отношении открытие очень важно: мы доказали, что перепрограммировать клетки можно с помощью диеты, не прибегая к модификации генов», - добавляет Лонго.
В медицинской сфере находка может помочь прежде всего в борьбе с диабетом - у подопытных мышей резко выравнивался уровень сахара в крови. Потенциально такая диета может восстановить производство инсулина в организме человека, устранив причину болезни.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Режиссер «Планеты обезьян» Мэтт Ривз снимет новый фильм о Бэтмене «Я невероятно горд и счастлив работать с Warner Bros., чтобы перенести на большой экран эпичный и эмоциональный новый взгляд на рыцаря в маске», — сказал он
Маск намерен построить еще 3 завода Gigafactory Второй завод уже начали возводить в пригороде Буффало (штат Нью-Йорк, США), но двумя заводами Маск ограничиваться не собирается, поэтому планирует начать строить еще как минимум три аналогичных предприятия
Президент Армении поздравил всемирно известного композитора Мишеля Леграна с 85-летием 24 февраля всемирно известному французскому композитору армянского происхождения Мишелю Леграну исполнилось 85 лет.
Премьер Армении договорился с грузинским коллегой по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу Премьер Армении назвал свой визит плодотворным, теплым и конструктивным, отметив, что полностью выполнил ту программу, с которой ехал в Грузию