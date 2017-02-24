Иракская армия освободилa от ИГ аэропорт и военный лагерь Эль-Газлани близ Мосула

PanARMENIAN.Net - Правительственные силы Ирака освободили аэропорт и военный лагерь Эль-Газлани от боевиков террористов группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом объявили в командовании операцией по наступлению на Западный Мосул.

По словам командующего мосульской кампанией Абдель Амир Йаралла, подразделения армейского спецназа восстановили полный контроль над базой Эль-Газлани. Вместе с тем иракский генерал Раид Шакер Джоудат, руководящий федеральной полицией, ответственной за взятие воздушной гавани, объявил о завершении операции по зачистке аэропорта от ИГ, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительственные силы частично контролируют стратегически важные объекты на южных подступах к Мосулу, более двух лет удерживаемые ИГ. По поступающей информации, армейский спецназ после освобождения мосульского аэропорта вошел в городские кварталы Западного Мосула и вступил в боестолкновения с боевиками.

О начале штурма аэропорта и военного лагеря Эль-Газлани на южных подступах к Мосулу было объявлено утром 23 февраля. Операция проходит в рамках объявленного 19 февраля масштабного наступления на Западный Мосул. Поддержку федеральной полиции, силам быстрого реагирования и армейскому спецназу оказывает правительственная авиация и ВВС международной коалиции во главе с США. Огонь по укреплениям террористов в воздушной гавани ведет артиллерия с высоты Альбу-Сейф, отбитой у боевиков 20 февраля.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого ИГ, началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов, где проживают около 750 тысяч человек.

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