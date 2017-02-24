Глава Иракского Курдистана: Мы проведем референдум о независимости без одобрения Багдада
24 февраля 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Иракский Курдистан рано или поздно проведет референдум о независимости даже без одобрения Багдада. Об этом заявил президент автономии Масуд Барзани.
«Референдум является нашим национальным правом, - сказал он. - Я не думаю, что Багдад заблокирует право народа на это, а если он это сделает, то нас это все равно не сдержит».
По его словам, у народа Иракского Курдистана есть «естественное право» на проведение референдума о независимости, передает ТАСС.
Иракский Курдистан, невзирая на уговоры Запада, в последние годы неоднократно сигнализировал о намерении провести плебисцит о своей независимости. О такой возможности Барзани объявил еще 1 июля 2014 года. Годом позднее он заявил, выступая в Вашингтоне, что плебисцит пройдет после успешного завершения боевых действий против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
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