Глава Иракского Курдистана: Мы проведем референдум о независимости без одобрения Багдада

PanARMENIAN.Net - Иракский Курдистан рано или поздно проведет референдум о независимости даже без одобрения Багдада. Об этом заявил президент автономии Масуд Барзани.

«Референдум является нашим национальным правом, - сказал он. - Я не думаю, что Багдад заблокирует право народа на это, а если он это сделает, то нас это все равно не сдержит».

По его словам, у народа Иракского Курдистана есть «естественное право» на проведение референдума о независимости, передает ТАСС.

Иракский Курдистан, невзирая на уговоры Запада, в последние годы неоднократно сигнализировал о намерении провести плебисцит о своей независимости. О такой возможности Барзани объявил еще 1 июля 2014 года. Годом позднее он заявил, выступая в Вашингтоне, что плебисцит пройдет после успешного завершения боевых действий против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).