Президент Армении поздравил всемирно известного композитора Мишеля Леграна с 85-летием
24 февраля 2017 - 15:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 февраля всемирно известному французскому композитору армянского происхождения Мишелю Леграну исполнилось 85 лет.
По этому случаю президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание пианисту, кавалеру Ордена Почета Армении Мишелю Леграну.
«Вы – легенда мировой музыки, достойный гордости и восхищения великий деятель искусства. Полет вашей творческой мысли открыл новые горизонты выразительности французской и мировой музыки.
В произведениях, носящих печать искренности и деликатности интеллигента, вы по-новому представляете человеческие переживания и эмоции, вечные загадки существования и бытия.
В Армении ваше искусство очень ценят и любят. Армянский слушатель чувствует взаимную связь с вашими произведениями, человеческим образом и общей судьбой», – говорится в поздравительном послании президента Армении.
Ранее стало известно, что по случаю своего 85-летия композитор отправится в мирвое турне.
Мишель Жан Легран - французский композитор армянского происхождения, пианист, дирижер и певец. Обладатель трех премий «Оскар»: за лучшую песню (фильм «Афера Томаса Крауна»), за лучший оригинальный саундтрек (картина «Лето 42-го»), за лучшую запись песен к киноленте («Йентл»). Кроме того, за свою карьеру Легран был удостоен пяти премий «Грэмми» и одного «Золотого Глобуса». Композитор написал более 200 песен к кино- и телевизионным фильмам, нескольким мюзиклам. В его дискографии более 100 альбомов.
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