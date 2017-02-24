Маск намерен построить еще 3 завода Gigafactory

PanARMENIAN.Net - Илон Маск, Глава SpaceX и Tesla, в ежеквартальном письме, адресованном инвесторам, отчитался о работе компании Tesla и поделился планами на будущее. Помимо начала производства автомобиля Tesla Model 3, намеченного на начало лета 2017 года, он сообщил о намерениях построить еще несколько заводов Gigafactory, пишет Hi-News.ru со ссылкой на The Verge.

Второй завод уже начали возводить в пригороде Буффало (штат Нью-Йорк, США), но двумя заводами Маск ограничиваться не собирается, поэтому планирует начать строить еще как минимум три аналогичных предприятия. Где именно они будут располагаться, глава Tesla пока не знает. Как только в компании на этот счет окончательно определятся, Маск пообещал обнародовать информацию. В любом случае это произойдет в 2017 году.

В письме говорится, что установка оборудования, необходимого для производства Tesla Model 3, уже идет на Gigafactory 1, там же запущено производство батарей, аналогичных по формфактору с теми, что будут использоваться в новой Model 3.

Кроме того, Маск отчитался о росте продаж автомобилей. В декабре 2016 года к продукции компании Tesla интерес существенно увеличился, поэтому в первой половине 2017 года производитель рассчитывает продать около 47 тысяч автомобилей Model S и примерно 50 тысяч Model X.

Первый завод по производству литий-ионных аккумуляторов Gigafactory находится в процессе строительства компанией Tesla Motors в Индустриальном центре Тахо Рено, в Округе Стори, Невада, США. Ввод завода в эксплуатацию планируется в 2017 году. Проектная стоимость завода составила 5 миллиардов долларов. По оценке губернатора штата Невада Брайана Сэндовал экономическая выгода от строительства завода для штата Невада составит около 100 миллиардов долларов США в течение 20 лет.

Tesla Motors ожидает, что Gigafactory 1 снизит издержки производства для аккумуляторов её электромобилей и домашних аккумуляторных систем Powerwall на 30 %.