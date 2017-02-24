Режиссер «Планеты обезьян» Мэтт Ривз снимет новый фильм о Бэтмене
24 февраля 2017 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Мэтт Ривз официально утвержден на должность режиссера нового фильма о Бэтмене.
«Глубокие корни Мэтта в жанровом кино и его эволюция в постановщика, способного создать целые миры, делают его идеальным режиссером, который проведет Темного Рыцаря через его новое приключение», — заявили в кинокомпании Warner Bros, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Сам Ривз отметил, что с детства любил историю о Бэтмене. «Я невероятно горд и счастлив работать с Warner Bros., чтобы перенести на большой экран эпичный и эмоциональный новый взгляд на рыцаря в маске», — сказал он.
Информация о том, что Ривз может стать режиссером ленты о супергерое, появилась в первой половине февраля. Однако позднее источники сообщили, что постановщик прервал переговоры. Причина, по которой он пошел на этот шаг, не называлась.
Изначально предполагалось, что режиссировать фильм будет Бен Аффлек, который также сыграет в нем главную роль. Однако в конце января он заявил, что не станет снимать ленту поскольку у него не получится совмещать обязанность актера и режиссера. «Для такой роли необходима концентрация, усилия и лучшая актерская игра, на которую я способен», — отмечал Аффлек.
Дата выхода и название нового фильма о Бэтмене пока неизвестны.
Мэтт Ривз снял такие фильмы, как «Рассвет планеты обезьян», «Монстро», «Впусти меня», а также сериалы «Убеждение» и «Святой дозор».
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