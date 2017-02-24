Саргсян в Брюсселе проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО
24 февраля 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 26 февраля отправится в столицу Бельгии - Брюссель с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи со всеми высокопоставленными представителями Европейского союза и НАТО.
Саргсян встретится с председателем Совета Европы Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, зампредом Еврокомиссии Федерикой Могерини, с председателем Европейского парламента Антонио Таяни, а также лидером Европейской народной партии Жозефом Долом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В Брюсселе президент Армении выступит перед экспертами Исследовательского центра «Карнеги» и встретится с местными предпринимателями армянского происхождения.
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