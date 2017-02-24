В Армении начнут производить солнечные батареи

PanARMENIAN.Net - В Армении вскоре начнут прозводство первых солнечных батарей. Для этого будет создано производственное предприятие, которое будет уникальным в регионе.

По словам замминистра природных ресурсов и энергетических инфраструктур Армении Айка Арутюняна, производство солнечных батарей в Армении начнется уже во втором квартале 2017 года. С этой целью на первом этапе будут произведены инвестиции в размере 315 млн драмов, что позволит создать более 50 рабочих мест.

Компания планирует на первых порах поставлять солнечные батареи на внутренний рынок. В дальнейшем они будут экспортированы также в страны региона и другие страны.

23 февраля правительство Армении на зеседании, посвященном производству солнечных батарей, приняло решение в рамках осуществляемой инвестиционной программы освободить ООО «ПРОФПАНЕЛЬ» от таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, комплектующих и аксессуаров, а также сырья.