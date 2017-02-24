В Армении начнут производить солнечные батареи
24 февраля 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении вскоре начнут прозводство первых солнечных батарей. Для этого будет создано производственное предприятие, которое будет уникальным в регионе.
По словам замминистра природных ресурсов и энергетических инфраструктур Армении Айка Арутюняна, производство солнечных батарей в Армении начнется уже во втором квартале 2017 года. С этой целью на первом этапе будут произведены инвестиции в размере 315 млн драмов, что позволит создать более 50 рабочих мест.
Компания планирует на первых порах поставлять солнечные батареи на внутренний рынок. В дальнейшем они будут экспортированы также в страны региона и другие страны.
23 февраля правительство Армении на зеседании, посвященном производству солнечных батарей, приняло решение в рамках осуществляемой инвестиционной программы освободить ООО «ПРОФПАНЕЛЬ» от таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, комплектующих и аксессуаров, а также сырья.
Самое значимое
Инвестиции пойдут на строительство консервного завода, скотобоен, расширение тепличного хозяйства, разбивку садов, реорганизацию производства коньяка и пр
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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Министерство сельского хозяйства Армении анализирует все программы, которые реализуются при содействии государства.
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