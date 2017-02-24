Тигран Саркисян: Армения и ЕС в ближайшее время подпишут новое рамочное соглашение
24 февраля 2017 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Уже в ближайшее время Армения и ЕС могут подписать новое рамочное соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил в Берлине председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
«Думаю, в ближайшее время оно (рамочное соглшение - ред.) будет подписано»,- отметил Саркисян.
«Позиция Армении всегда заключалась в том, что мы должны работать как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом. Мы не должны противопоставлять эти два вектора», - подчеркнул он, пишет Aysor.am.
По словам Саркисяна, Армения и ЕС были вынуждены вновь начать работу над соглашением, поскольку предыдущий вариант был заблокирован Брюсселем.
«К сожалению, на последнем этапе переговоров позиция европейских коллег стала более жесткой, поэтому мы запустили процесс вновь», - добавил Саркисян.
Он также отметил, что возникающие между странами-участниками ЕАЭС конфликты являются частью нормального процесса интеграции.
Саркисян принял участие в презентации опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики и Германо-российской внешнеторговой палатой об отношении немецкого бизнеса к ЕАЭС. Согласно этому опросу, почти три четверти немецких предпринимателей, работающих в России, выступают за сотрудничества между ЕС и ЕАЭС в сфере внешней торговли.
«Очевидно, что есть и конфликт интересов. Плюс у нас есть процесс, процесс интеграции, который мы должны пройти, потому что есть еще барьеры… и ограничения, которые не дают в полной мере реализоваться нашему общему рынку», - сказал Саркисян, добавив, что это естественный процесс, хотя и болезненный, пишет Sputnik-Армения.
По словам Саркисяна, опыт ЕС очень ценен и важен для ЕАЭС, чтобы преодолевать данные разногласия, которые, по его мнению, будут возникать и в дальнейшем.
«Мы внимательно изучаем этот опыт, изучаем те конфликты, которые были в ЕС, например, между Германией и Францией шли конкретные споры», - сказал он.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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