В Тбилиси откроется первая школа граффити

PanARMENIAN.Net - В столице Грузии открывается первая Школа граффити – проект под названием Fabrikaffiti откроется в 25 февраля в Тбилисском многофункциональном центре Fabrika.

С 26 февраля в школе граффити пройдет День открытых дверей, где состоится презентация первого курса проекта. Курс будет состоять из истории граффити, теории, сведений о стиле и технике этого направления, а также из практической части, пишет Sputnik-Грузия.

Как отмечают организаторы, проект Fabrikaffiti предложит любителям этого направления в искусстве не только школу, но и граффити-магазин, галерею и мастерскую. В магазине можно будет приобрести краски, маркеры и различные материалы для граффити. В галерее — увидеть и приобрести полотна, постеры, стикеры и другие работы местных художников. В мастерской же будут проходить мастер-классы и другие тематические мероприятия, посвященные граффити.

Граффити — изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от просто написанных слов до изысканных рисунков.