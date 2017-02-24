Азербайджанская сборная по футзалу отказалась играть с командой Армении

PanARMENIAN.Net - Первенство мира среди любительских команд по футзалу проходило в Иране. В турнире участвовали сборные 10 стран. Армения была представлена командой «Футзал Бизнес Лига». Об этом сообщает официальный сайт Бизнес Лиги.

Сборная Армении попала в группу А, где ее соперниками были команды Турции, Ирана, Венгрии и Японии. На групповом этапе армянские футболисты обыграли турок (10:2), японцев (3:2), сыграли вничью с фаворитами группы иранцами (4:4) и проиграли венграм (1:4).

В игре за пятое место Армении предстоял матч со сборной Азербайджана, однако азербайджанцы отказались от игры.

«Мы были готовы играть, настроены на игру, однако в последний момент нам сообщили, что азербайджанская сторона по каким-то причинам отказалась от участия в матче», — сказал главный тренер «Футзал Бизнес Лиги» Артур Наапетян.