Азербайджанская сборная по футзалу отказалась играть с командой Армении
24 февраля 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Первенство мира среди любительских команд по футзалу проходило в Иране. В турнире участвовали сборные 10 стран. Армения была представлена командой «Футзал Бизнес Лига». Об этом сообщает официальный сайт Бизнес Лиги.
Сборная Армении попала в группу А, где ее соперниками были команды Турции, Ирана, Венгрии и Японии. На групповом этапе армянские футболисты обыграли турок (10:2), японцев (3:2), сыграли вничью с фаворитами группы иранцами (4:4) и проиграли венграм (1:4).
В игре за пятое место Армении предстоял матч со сборной Азербайджана, однако азербайджанцы отказались от игры.
«Мы были готовы играть, настроены на игру, однако в последний момент нам сообщили, что азербайджанская сторона по каким-то причинам отказалась от участия в матче», — сказал главный тренер «Футзал Бизнес Лиги» Артур Наапетян.
Самое значимое
Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Азербайджан Талиш в Карабахе: С армянской стороны нет потерь С утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия.
Квартира Маргарет Тэтчер выставлена на продажу в Лондоне Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1.2 млн.
Журнал The New Yorker впервые выйдет с русским названием на обложке Обложка за авторством художника Барри Блитта изображает российского президента, который с помощью монокля смотрит на президента США Дональда Трампа в образе бабочки
В Тбилиси откроется первая школа граффити С 26 февраля в школе граффити пройдет День открытых дверей, где состоится презентация первого курса проекта