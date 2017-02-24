// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азербайджанская сборная по футзалу отказалась играть с командой Армении

Азербайджанская сборная по футзалу отказалась играть с командой Армении
24 февраля 2017 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Первенство мира среди любительских команд по футзалу проходило в Иране. В турнире участвовали сборные 10 стран. Армения была представлена командой «Футзал Бизнес Лига». Об этом сообщает официальный сайт Бизнес Лиги.

Сборная Армении попала в группу А, где ее соперниками были команды Турции, Ирана, Венгрии и Японии. На групповом этапе армянские футболисты обыграли турок (10:2), японцев (3:2), сыграли вничью с фаворитами группы иранцами (4:4) и проиграли венграм (1:4).

В игре за пятое место Армении предстоял матч со сборной Азербайджана, однако азербайджанцы отказались от игры.

«Мы были готовы играть, настроены на игру, однако в последний момент нам сообщили, что азербайджанская сторона по каким-то причинам отказалась от участия в матче», — сказал главный тренер «Футзал Бизнес Лиги» Артур Наапетян.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am: Азербайджанские любители отказались играть с армянами
 Самое значимое
Эдгар Манучарян вернулся в екатеринбургский «Урал»Эдгар Манучарян вернулся в екатеринбургский «Урал»
Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».
Мхитарян: Клопп помог мне стать полноценным футболистомМхитарян: Клопп помог мне стать полноценным футболистом
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
Аронян занял 3 место на шахматном турнире в НидерландахАронян занял 3 место на шахматном турнире в Нидерландах
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Армянский борец Карен Асланян победил на международном турнире в ПарижеАрмянский борец Карен Асланян победил на международном турнире в Париже
Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян признан вторым игроком «Манчестер Юнайтед» после Ибрагимовича по итогам декабря
Аронян после 10 туров занимает 4-е место в первенстве мира по быстрым шахматам
«Манчестер Юнайтед» призвал отпраздновать день рождения Мхитаряна победой над «Сток Сити»
Европейский юношеский олимпийский фестиваль может быть перенесен из Турции из-за терактов
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Азербайджан Талиш в Карабахе: С армянской стороны нет потерь С утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия.
Квартира Маргарет Тэтчер выставлена на продажу в Лондоне Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1.2 млн.
Журнал The New Yorker впервые выйдет с русским названием на обложке Обложка за авторством художника Барри Блитта изображает российского президента, который с помощью монокля смотрит на президента США Дональда Трампа в образе бабочки
В Тбилиси откроется первая школа граффити С 26 февраля в школе граффити пройдет День открытых дверей, где состоится презентация первого курса проекта