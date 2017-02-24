Журнал The New Yorker впервые выйдет с русским названием на обложке
24 февраля 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский журнал New Yorker анонсировал новый номер, на обложке которого изображен президент России Владимир Путин, а название издания впервые написано русскими буквами.
Обложка за авторством художника Барри Блитта изображает российского президента, который с помощью монокля смотрит на президента США Дональда Трампа в образе бабочки. Как указано в описании к новой обложке, героя на изображении зовут Юстас Влидимирович Тиллей, пишет TJ.
Изображение отсылает к первому выпущенному в 1925 году номеру New Yorker. На нем был изображен джентльмен Юстас Тилли, который рассматривал бабочку через монокль. Позднее изображение Тилли стало символом издания.
«Владимир Путин мог повлиять на американские выборы, но его планы гораздо больше» — указано в описании картинки на сайте New Yorker.
Номер с изображением президента выйдет 27 февраля вместе с материалом журналиста Джошуа Яффа и главного редактора издания Дэвида Ремника. Статьи расскажут об отношениях Путина и Трампа.
Впервые президент России попал на обложку New Yorker в 2014 году — номер был посвящен Олимпиаде в Сочи. В октябре 2016 года Путина изобразили держащим для Трампа Библию, когда он давал присягу.
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