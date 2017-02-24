Квартира Маргарет Тэтчер выставлена на продажу в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1.2 млн.

В этих апартаментах Тэтчер и ее супруг, Денис, жили в 1950-х годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период, как отмечает издание, решила продолжить политическую карьеру, передает РБК со ссылкой на Business Insider.

Сама Тэтчер описывала свое жилище как «светлое... с прекрасным видом на Лондон».

Отмечается, что квартира находится на шестом этаже в здании из красного кирпича. Всего в ней четыре комнаты, две из которых — спальни. Как отметили в агентстве по недвижимости Strutt & Parker, квартира также доступна для долгосрочной аренды на 24 года, однако апартаменты, по информации риелторов, нуждаются в «капитальном ремонте».

23 февраля стало известно о том, что свою виллу в Германии на продажу выставил бывший президент СССР Михаил Горбачев. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, виллу планируется продать за несколько миллионов евро