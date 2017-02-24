// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Квартира Маргарет Тэтчер выставлена на продажу в Лондоне

Квартира Маргарет Тэтчер выставлена на продажу в Лондоне
24 февраля 2017 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1.2 млн.

В этих апартаментах Тэтчер и ее супруг, Денис, жили в 1950-х годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период, как отмечает издание, решила продолжить политическую карьеру, передает РБК со ссылкой на Business Insider.

Сама Тэтчер описывала свое жилище как «светлое... с прекрасным видом на Лондон».

Отмечается, что квартира находится на шестом этаже в здании из красного кирпича. Всего в ней четыре комнаты, две из которых — спальни. Как отметили в агентстве по недвижимости Strutt & Parker, квартира также доступна для долгосрочной аренды на 24 года, однако апартаменты, по информации риелторов, нуждаются в «капитальном ремонте».

23 февраля стало известно о том, что свою виллу в Германии на продажу выставил бывший президент СССР Михаил Горбачев. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, виллу планируется продать за несколько миллионов евро

Ссылки по теме:
РБК: В Лондоне выставили на продажу квартиру Маргарет Тэтчер
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Россия официально признала действительными паспорта ДНР и ЛНР
Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание из-за «несправедливости в стране»
Лавров: Россия не снимет санкции с ЕС до прекращения войны в Донбассе
Uber запустил такси с автопилотом в штате Аризона
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджан Талиш в Карабахе: С армянской стороны нет потерь С утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия.
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы Английский «Манчестер Юнайтед», где играет полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с российским «Ростовом».
Азербайджанская сборная по футзалу отказалась играть с командой Армении Армения была представлена командой «Футзал Бизнес Лига».
Тигран Саркисян: Армения и ЕС в ближайшее время подпишут новое рамочное соглашение «Позиция Армении всегда заключалась в том, что мы должны работать как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом. Мы не должны противопоставлять эти два вектора», - подчеркнул он