Квартира Маргарет Тэтчер выставлена на продажу в Лондоне
24 февраля 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1.2 млн.
В этих апартаментах Тэтчер и ее супруг, Денис, жили в 1950-х годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период, как отмечает издание, решила продолжить политическую карьеру, передает РБК со ссылкой на Business Insider.
Сама Тэтчер описывала свое жилище как «светлое... с прекрасным видом на Лондон».
Отмечается, что квартира находится на шестом этаже в здании из красного кирпича. Всего в ней четыре комнаты, две из которых — спальни. Как отметили в агентстве по недвижимости Strutt & Parker, квартира также доступна для долгосрочной аренды на 24 года, однако апартаменты, по информации риелторов, нуждаются в «капитальном ремонте».
23 февраля стало известно о том, что свою виллу в Германии на продажу выставил бывший президент СССР Михаил Горбачев. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, виллу планируется продать за несколько миллионов евро
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Азербайджан Талиш в Карабахе: С армянской стороны нет потерь С утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия.
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы Английский «Манчестер Юнайтед», где играет полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с российским «Ростовом».
Азербайджанская сборная по футзалу отказалась играть с командой Армении Армения была представлена командой «Футзал Бизнес Лига».
Тигран Саркисян: Армения и ЕС в ближайшее время подпишут новое рамочное соглашение «Позиция Армении всегда заключалась в том, что мы должны работать как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом. Мы не должны противопоставлять эти два вектора», - подчеркнул он