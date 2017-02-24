Азербайджан Талиш в Карабахе: С армянской стороны нет потерь
24 февраля 2017 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Начиная с утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.
Наиболее интенсивные нарушения Азербайджаном режима перемирия были зарегистрированы в промежуток времени с 10:00 по 11:30 (по ереванскому времени). В общей сложности ВС Азербайджана выпустили 50 снарядов, 36 из них – из пушки Д-44, 14 – из минометов.
Примечательно, что за этот период мишенью Азербайджана стали не только карабахские боевые позиции, но и населенный пункт Талиш, в направлении которого ВС Азербайджана из 120-миллиметрового миномета и пушки Д-44 выпустили 4 снаряда. В результате обстрела потерь с армянской стороны нет.
Подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям для подавления наступательной активности ВС Азербайджана и с целью предотвращения дальнейших провокаций противника на передовой.
В настоящее время обстановка на линии соприкосновения относительно спокойная.
В ночь с 23 на 24 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из минометов, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия различного нарушил режим прекращения огня свыше 75 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха. (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 830 выстрелов. В частности в восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили 60-и и 82-миллиметровые минометы (4 снаряда), гранатомет РПГ-7 (2 снаряда).
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Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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