Азербайджан Талиш в Карабахе: С армянской стороны нет потерь

PanARMENIAN.Net - Начиная с утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

Наиболее интенсивные нарушения Азербайджаном режима перемирия были зарегистрированы в промежуток времени с 10:00 по 11:30 (по ереванскому времени). В общей сложности ВС Азербайджана выпустили 50 снарядов, 36 из них – из пушки Д-44, 14 – из минометов.

Примечательно, что за этот период мишенью Азербайджана стали не только карабахские боевые позиции, но и населенный пункт Талиш, в направлении которого ВС Азербайджана из 120-миллиметрового миномета и пушки Д-44 выпустили 4 снаряда. В результате обстрела потерь с армянской стороны нет.

Подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям для подавления наступательной активности ВС Азербайджана и с целью предотвращения дальнейших провокаций противника на передовой.

В настоящее время обстановка на линии соприкосновения относительно спокойная.

В ночь с 23 на 24 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из минометов, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия различного нарушил режим прекращения огня свыше 75 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха. (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 830 выстрелов. В частности в восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили 60-и и 82-миллиметровые минометы (4 снаряда), гранатомет РПГ-7 (2 снаряда).