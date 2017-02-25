В Армении есть труднопроходимые автодороги, Ларс открыт
25 февраля 2017 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) из-за метели и гололеда труднопроходим перевал Варденяц в Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Отмечается, что на автодорогах Армавира, Баграмяна, Масиса, Арташата и Арарата наблюдается туман, видимость – 10-100 м, из-за метели закрыта автодорога Берд-Чамбарак.
На автотрассах в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.
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