В Армении есть труднопроходимые автодороги, Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 25 февраля по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) из-за метели и гололеда труднопроходим перевал Варденяц в Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Отмечается, что на автодорогах Армавира, Баграмяна, Масиса, Арташата и Арарата наблюдается туман, видимость – 10-100 м, из-за метели закрыта автодорога Берд-Чамбарак.

На автотрассах в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Другие автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.