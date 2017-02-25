Армянский боксер Оганес Бачков вышел в полуфинал международного турнира «Странджа»
25 февраля 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Софии международном боксерском турнире «Странджа» 24 февраля состоялись четвертьфинальные поединки. В весовой категории 64 кг армянский боксер Оганес Бачков вышел в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль.
Супертяжеловес Давид Челоян проиграл в поединке, сообщает пресс-служба Федерации бокса Армении.
Двое других представителей Армении Карен Тонаканян (60 кг) и Владимир Маркарян (69 кг) также проиграли свои бои.
Таким образом, из армянских боксеров выступление на болгарском ринге продолжает лишь Бачков.
В проходящем в Софии международном боксерском турнире «Странджа» приняли участие 9 боксеров из Армении.
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