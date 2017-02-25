Моуринью: Мхитарян пропустит финал Кубка Лиги с «Саутгемптоном»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян пропустит финал Кубка Лиги с «Саутгемптоном». Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Вместе с тем, по словам тренера, Майкл Каррик, также получивший ранее травму, примет участие в финале, передает manutd.ru. «Майкл Каррик в порядке. Это умный и опытный игрок, он покинул поле в матче с „Сент-Этьеном” в правильный момент и поэтому сейчас может играть. Мхитарян вне заявки, а на счет Джонса мы примем решение завтра», - сказал он.

«С Уэйном (Руни – ред.) всё хорошо, он тренируется вместе с командой. Он не попал в заявку матча с «Сент-Этьеном», потому что не был готов играть, но он был готов к тому, чтобы провести еще одну очень важную тренировку, и у меня нет ни малейших сомнений, что он примет участие в финальном матче», – отметил Моуринью.

Финал Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» состоится 26 февраля. Мхитарян и Каррик получили травмы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0).Единственный гол в игре забил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян (17-я минута). Армянский хавбек потянул мышцу ноги и был заменен в первом тайме после того, как забил гол. На 63-й минуте защитник «МЮ» Эрик Байи за две желтые карточки был удален с поля.

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