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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Эль-Бабе, где погибли 60 человек

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Эль-Бабе, где погибли 60 человек
25 февраля 2017 - 11:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Эль-Баб.

Утром 24 февраля в восьми километрах от города у контрольно-пропускного пункта группировки Свободной сирийской армии и группой силовиков взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 60 человек, десятки получили ранения.

Как сообщает агентство со ссылкой на заявление группировки, террорист-смертник ИГ въехал на машине в собравшихся турецких солдат, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что позже прогремел второй взрыв, жертвами стали восемь человек, среди них двое турецких военнослужащих.

Генштаб Турции 23 февраля сообщил о завершении зачистки всех кварталов эль-Баба от террористов в рамках операции «Щит Евфрата», которую проводят турецкая армия и боевики вооруженной оппозиции.

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Ria.ru: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в сирийском эль-Бабе
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