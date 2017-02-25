Армия обороны Арцаха: Как может обороняющаяся сторона оставить погибших в нейтральной зоне?

PanARMENIAN.Net - 25 февраля, около 03:00 и 04:00 по ереванскому времени, в юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил ВС Азербайджана, перейдя к наступательным действиям с использованием соответствующей техники и потерпев абсолютное фиаско, по привычке, неудачно попытались приписать свои действия арцахской стороне. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

В частности, 25 февраля военное ведомство Азербайджана распространило сообщение, отметив, что, якобы, арцахские силы с целью улучшения своих позиций перешли к наступательным действиям. При этом Минобороны Азербайджана не забыло упомянуть также, что в ходе «оборонительных боев» азербайджанские ВС понесли потери.

Пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что вышеотмеченное не имеет никакого отношения к реальности.

«Более того, здесь возникает очень простой вопрос, ответ на который оставляем азербайджанскому агитпропу: как может обороняющаяся сторона оставить погибших в нейтральной зоне?» – говорится в заявлении Армии обороны НКР.

25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник (ВС Азербайджана) был отброшен на исходные позиции, неся потери.

В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.