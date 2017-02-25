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Юра Мовсисян забил гол в ворота «Алашкерта»

Юра Мовсисян забил гол в ворота «Алашкерта»
25 февраля 2017 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереванский «Алашкерт» в рамках учебно-тренировочного сбора в США провел контрольный поединок с «Реал Солт-Лейком» и уступил - 1:2.

На 8-й минуте чемпион Армении открыл счет, однако на 43-й минуте армянский форвард клуба MLS Юра Мовсисян, вышедший в стартовом составе и замененный сразу после перерыва, восстановил равновесие, пишет Armfootball.com.

Ну а в уже компенсированное арбитром время футболисты «РСЛ» забили победный мяч.

Юра Мовсисян был исключен из сборной Армении в 2015 году из-за конфликта с президентом Федерации футбола РА Рубеном Айрапетяном. Нынешний тренер армянской сборной Артур Петросян заявлял, что хотел бы видеть Юру Мовсисяна в команде. «Я хотел видеть Юру в сборной, но ответ президента федерации вы все знаете. Мы говорили с президентом ФФА (Рубеном Айрапетяном – ред.), и обо всем договорились. Тему Роберта Арзуманяна не обсуждали, потому что он сам добровольно покинул национальную команду. Об этом уже излишне говорить. В сборной, безусловно, будут изменения. Но об этом в данный момент не буду говорить», - сказал тренер.

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