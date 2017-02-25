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Сын Пеле отправился в тюрьму: Ему дали 13 лет за отмывание денег и торговлю наркотиками

Сын Пеле отправился в тюрьму: Ему дали 13 лет за отмывание денег и торговлю наркотиками
25 февраля 2017 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший бразильский вратарь Эдиньо, сын футболиста Пеле, явился в полицейский участок, чтобы начать отбывать тюремный срок по делу об отмывании денег и незаконному обороту наркотиков.

В 2014 году суд приговорил Эдиньо к 33 годам лишения свободы, однако позже сократил этот срок до 12 лет и 10 месяцев.Сам голкипер свою вину отрицает, пишет РБК со ссылкой на BBC.

«Я разочарован, потому что со мной расправилась правовая система. Я никогда не имел какого-либо отношения к отмыванию денег», — заявил Эдиньо.

Телеканал отмечает, что вратарь признает, что когда-то у него были проблемы с наркотиками. Однако, по его словам, на протяжении многих лет он не имел к ним отношения.

Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии по футболу за клуб «Сантос». Он завершил карьеру в 1999 году, в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы. В 2005 году был арестован в ходе полицейской операции по обезвреживанию банды наркоторговцев. ​В 2006 году полгода сидел в тюрьме за причастие к торговле наркотиками, пока адвокатам не удалось доказать его невиновность.

Ссылки по теме:
AFP. Pele's son turns self in for Brazil prison sentence
RBC.ru: Сын Пеле сел в тюрьму на 13 лет за отмывание денег и торговлю наркотиками
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