Чавушоглу: Турция планирует операцию на Ракку после вывода отрядов сирийских курдов из Манбиджа

PanARMENIAN.Net - Турция ожидает вывода сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PПK) из Манбиджа, чтобы начать военную операцию по освобождению сирийской Ракки от террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, касаясь дальнейшего развития операции «Щит Евфрата».

Чавушоглу отметил, что необходимо освободить и город Манбидж, где действуют отряды YPG.

«Мы ожидаем от США шагов по выводу отрядов YPG из Манбиджа. Далее планируем операцию на Ракку», — сказал он, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Чавушоглу заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению не только Ракки, но и всей территории Сирии от боевиков ИГ.

По словам Чавушоглу, Турция обсудила тему дальнейших шагов в Сирии с участниками международной коалиции, возглавляемой США. «Тема Ракки обсуждена с представителями Франции, Великобритании и Германии. При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территорию Сирии от террористов ИГ», — отметил турецкий министр.

Хотя сирийский город Эль-Баб перешел под полный контроль военных Турции, разминирование в нем не завершено, в отдельных кварталах все еще орудуют немногочисленные террористы ИГ, отметил Чавушоглу. «После уничтожения взрывных устройств мирные жители смогут безопасно вернуться в Эль-Баб», — сказал турецкий министр.

Генштаб Турции 23 февраля сообщил о завершении зачистки всех кварталов сирийского Эль-Баба от террористов ИГ в рамках операции «Щит Евфрата», которую проводят турецкая армия и боевики вооруженной сирийской оппозиции.