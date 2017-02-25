Чавушоглу: Турция планирует операцию на Ракку после вывода отрядов сирийских курдов из Манбиджа
25 февраля 2017 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция ожидает вывода сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PПK) из Манбиджа, чтобы начать военную операцию по освобождению сирийской Ракки от террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, касаясь дальнейшего развития операции «Щит Евфрата».
Чавушоглу отметил, что необходимо освободить и город Манбидж, где действуют отряды YPG.
«Мы ожидаем от США шагов по выводу отрядов YPG из Манбиджа. Далее планируем операцию на Ракку», — сказал он, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Чавушоглу заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению не только Ракки, но и всей территории Сирии от боевиков ИГ.
По словам Чавушоглу, Турция обсудила тему дальнейших шагов в Сирии с участниками международной коалиции, возглавляемой США. «Тема Ракки обсуждена с представителями Франции, Великобритании и Германии. При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территорию Сирии от террористов ИГ», — отметил турецкий министр.
Хотя сирийский город Эль-Баб перешел под полный контроль военных Турции, разминирование в нем не завершено, в отдельных кварталах все еще орудуют немногочисленные террористы ИГ, отметил Чавушоглу. «После уничтожения взрывных устройств мирные жители смогут безопасно вернуться в Эль-Баб», — сказал турецкий министр.
Генштаб Турции 23 февраля сообщил о завершении зачистки всех кварталов сирийского Эль-Баба от террористов ИГ в рамках операции «Щит Евфрата», которую проводят турецкая армия и боевики вооруженной сирийской оппозиции.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
МИД РА: Армения уведомила Минскую группу ОБСЕ о попытке атаки со стороны ВС Азербайджана «Азербайджан инициирует целенаправленную провокацию на линии соприкосновения с Арцахом, Армия обороны НКР пресекла попытку атаки»,- написал Балаян
Пресс-секретарь МО Армении: В настоящее время на линии соприкоснвоения в Карабахе спокойно «В данный момент ситуация на границе спокойная, выстрелов практически нет», - отметил Ованнисян.
ЦИК Армении зарегистрировал списки всех 9 партий и блоков, участвующих в парламентских выборах Под номером 1 в избирательном бюллетене идет «Елк» (Выход).
Армянская молодежь в Греции сорвала презентацию книги посла Азербайджана В сети появилось видео, на котором видно, как члены молодежного союза Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн в Греции срывают презентацию книги посла Азербайджана.