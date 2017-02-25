Армянская молодежь в Греции сорвала презентацию книги посла Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Члены молодежного союза Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн в Греции сорвали презентацию книги посла Азербайджана.

В сети появилось видео, на котором видно, как члены молодежного союза Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн в Греции срывают презентацию книги посла Азербайджана, передает yerkirmedia.am.

Посол Рахман Мустафаев исказил факты об Армении и Арцахе. Один из членов комиссии «Ай дат» опроверг утверждения дипломата, сорвав презентацию.

Видео на своей странице в социальной сети Facebok выложила пользователь Ануш Акопян.