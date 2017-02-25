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Армянская молодежь в Греции сорвала презентацию книги посла Азербайджана

Армянская молодежь в Греции сорвала презентацию книги посла Азербайджана
25 февраля 2017 - 12:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Члены молодежного союза Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн в Греции сорвали презентацию книги посла Азербайджана.

В сети появилось видео, на котором видно, как члены молодежного союза Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн в Греции срывают презентацию книги посла Азербайджана, передает yerkirmedia.am.

Посол Рахман Мустафаев исказил факты об Армении и Арцахе. Один из членов комиссии «Ай дат» опроверг утверждения дипломата, сорвав презентацию.

Видео на своей странице в социальной сети Facebok выложила пользователь Ануш Акопян.

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