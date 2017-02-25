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ЦИК Армении зарегистрировал списки всех 9 партий и блоков, участвующих в парламентских выборах

ЦИК Армении зарегистрировал списки всех 9 партий и блоков, участвующих в парламентских выборах
25 февраля 2017 - 13:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК РА) на заседании 25 февраля зарегистрировала территориальные и общегосударственные списки всех девяти политических партий и блоков, подавших документы для участия в апрельских выборах в Национальное Собрание (парламент – ред.) Армении.

Всего по общегосударственным спискам зарегистрирован 1 тысяча 531 кандидат. Двум кандидатам из блока Оганян-Раффи-Осканян было отказано в регистрации.

На заседании ЦИК посредством жеребьевки установлена также последовательность указания партий и блоков в избирательных бюллетенях:

Под номером 1 в избирательном бюллетене идет «Елк» (Выход), 2 - партия «Свободные демократы», 3 - партия «Армянское возрождение», 4 - блок «Царукян», 5 - блок «Конгресс-НПА», 6 - Республиканская партия Армении, 7 - Коммунистическая партия, 8 - блок Оганян-Раффи-Осканян, 9 - АРФ Дашнакцутюн.

Центризбирком также определил порядок и процедуру электронного голосования для представителей дипмиссий и семей (всего около 700 человек), а также курсантов, проходящих обучение в военных заведениях за рубежом.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.

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