Пресс-секретарь МО Армении: В настоящее время на линии соприкоснвоения в Карабахе спокойно

PanARMENIAN.Net - Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в данный момент спокойная. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В данный момент ситуация на границе спокойная, выстрелов практически нет», - отметил Ованнисян.

Ранее Арцрун Ованнисян заявил, чтовсю ответственность за последствия эскалации напряжения на линии карабахско-азербайджанской линии соприкосновения будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.

25 февраля, около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени), в юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил ВС Азербайджана, перейдя к наступательным действиям с использованием соответствующей техники и потерпев абсолютное фиаско, по привычке, неудачно попытались приписать свои действия арцахской стороне. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). В частности, 25 февраля военное ведомство Азербайджана распространило сообщение, отметив, что, якобы, арцахские силы с целью улучшения своих позиций перешли к наступательным действиям. При этом Минобороны Азербайджана не забыло упомянуть также, что в ходе «оборонительных боев» азербайджанские ВС понесли потери. Пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что вышеотмеченное не имеет никакого отношения к реальности. «Более того, здесь возникает очень простой вопрос, ответ на который оставляем азербайджанскому агитпропу: как может обороняющаяся сторона оставить погибших в нейтральной зоне?» – говорится в заявлении Армии обороны НКР.