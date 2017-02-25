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Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам

Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам
25 февраля 2017 - 13:33 AMT

PanARMENIAN.Net - По мнению властей ФРГ, Вашингтон и Москва должны вести переговоры о ядерном разоружении, а не общаться через соцсети и СМИ.

В ответ на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о намерении расширить ядерный арсенал США Берлин призвал Вашингтон и Москву к прямым переговорам о разоружении.

«Наше желание и наш призыв к обеим крупным атомным державам - чтобы они продолжили диалог друг с другом», - заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ, пишет Deutsche Welle.

По его словам, будет лучше, если контакты будут происходить «не только через Twitter или интервью», а напрямую, «поскольку дело касается очень важных вопросов безопасности Европы и мира».

Комментировать конкретные слова Трампа в германском правительстве отказались, объяснив это тем, что президент США не сказал ничего подробного о самих планах и о том, как он их себе представляет.

Ранее в интервью агентству Reuters Дональд Трамп заявил, что США должны расширить свой ядерный арсенал, чтобы находиться «на лидирующих позициях» в этой сфере. Он отметил, что отставание США в этом виде вооружений вызывает у него серьезные опасения.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам о ядерном разоружении
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