МИД РА: Армения уведомила Минскую группу ОБСЕ о попытке атаки со стороны ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ были уведомлены о попытке нападения, предпринятой Азербайджаном на линии соприкосновения с карабахскими ВС. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге Twitter.

«Азербайджан инициирует целенаправленную провокацию на линии соприкосновения с Арцахом, Армия обороны НКР пресекла попытку атаки»,- написал Балаян.

25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери.

В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.