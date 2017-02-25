Канадское издание рассказало о последней свидетельнице Геноцида армян Кнар Емениджян

PanARMENIAN.Net - Канадское издание The Globe and Mail посвятилo одну из публикаций сконачвшейся недавно Кнар Емениджян — последней свидетельнице Геноцида армян, проживавшей в Канаде.

В Канаде 19 января скончалась последняя свидетельница Геноцида армян – 107-летняя Кнар Емениджян. В армянской общине Канады сообщили, что Емениджян родилась в 1909 году в городе Кесария (на территории нынешней Турции, современное название – Кайсери). Всем членам ее семьи удалось спастись во время Геноцида армян.У Кнар Емениджян остались двое сыновей, три внука и трое правнуков.

Семья женщины, родившейся в 1909 году в Кесарии (Каппадокия), сумела спрятаться во время Геноцида, а затем бежать из Турции. В связи с кончиной Емениджян, посол Армении в Канаде Армен Еганян выразил соболезнования ее родным и близким.

«Мы все скорбим вместе с ее семьей», — заявил дипломат, добавив: «Но, как мне кажется, она также была великим символом для армянской общины Канады и для всех армян в целом».

Издание также приводит историю жизни Емениджян и ее семьи. Шестилетняя на тот момент девочка с родными спаслась благодаря другу семьи, сослуживцу деда Кнар. Тот предупредил, что «скоро всех армян будут убивать». «Если вы хотите жить, забирай семью, иди на ферму и спрячь всех там», — сказал он.

Послушав совета, дед Кнар вывез семью в импровизированное убежище.

Они спрятались среди скота, они были окружены тифом. У них едва хватало провизии, чтобы поддерживать себя. Но они выжили, пишет The Globe and Mail, передает Sputnik-Армения.

«Когда резня поутихла, семья вернулась в свой дом и нашла его сожженным, как и дома соседей-армян. Многие из них были убиты».

Родным Кнар пришлось сменить имя и жить, выдавая себя за мусульман. По истечении 10 лет Кнар с родными перебрались в Египет, где обосновались вплоть до Суэцкого кризиса, который в очередной раз вынудил их покинуть, казалось бы, тихий и мирный дом. Сын Кнар — Джозеф рассказывает, что его дедушка отказывался выдать замуж свою дочь, несмотря на то, что к ней постоянно сватались. Дедушка Джозефа последовательно отклонял все предложения поклонников, объясняя это тем, что хочет отдать дочь в респектабельную семью.

«Моя мать встретила отца, когда ей было уже 34». На тот момент избраннику Кнар был 41 год, его семья разорилась, и он тяжело работал, чтобы заработать на жизнь. Очередная вынужденная миграция привела Емениджянов в Канаду, где они и осели. Их родители переехали к ним в 1971 году.

Примечательно, что, несмотря на свой преклонный возраст, — а ей было 107 лет — Кнар Емениджйян до последних дней активно участвовала в жизни армянской общины Канады и способствовала освещению темы Геноцида армян на разных площадках.

Ранее сотрудник посольства Армении в Канаде Сасун Ованнисян сказал, что Емениджян лично присутствовала на мероприятиях, посвященных 100-летию годовщины Геноцида армян. Несмотря на преклонный возраст, она все помнила и часто рассказывала ужасные подробности погромов и того, как они покинули Турцию.

«Она была одним из немногих в Канаде звеньев цепи, ведущей к произошедшим более 100 лет назад зверствам. Несмотря на то, что умершая 19 января Кнар Емениджян дожила до 107 лет, ее детство было омрачено непостижимым насилием, от которого ей чудом удалось спастись», — пишет The Globe and Mail.