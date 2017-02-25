Фильм «Она» получил главный приз кинопремии Сезар
25 февраля 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Она» режиссера Пола Верховена получил главную награду кинематогрофической премии Сезар.
Исполнившую в картине главную роль Изабель Юппер также признали лучшей актрисой. Ранее фильм стал победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на вручении наград премии «Золотой глобус».
Приза за лучшую режиссуру удостоился Ксавье Долан за фильм «Это всего лишь конец света», а сыгравший в нем главную роль Гаспар Ульель был признан лучшим актером, пишет Republic.
В номинации «Лучший зарубежный фильм» победу одержала британская картина «Я, Дэниэл Блейк» режиссера Кена Лоуча.
Американский актер Джордж Клуни стал обладателем «Почетного Сезара».
В 2016 году награду за лучший фильм получила картина Филиппа Фокона «Фатима».
Кинопремия ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов жюри академии, число которых в комиссии премии составляет более 4000.
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