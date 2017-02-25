Военный эксперт: Азербайджан усиливает напряженность в Карабахе по 3 причинам

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона накаляет обстановку на линии соприкосновения с карабахскими силами по трем основным причинам. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил военный эксперт, политолог Сергей Минасян.

25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

«Азербайджанская сторона считает, что время от времени сохраняя напряжение, прибегая к подобным действиям, показывает армянской стороне и международным организациям, что не может смириться с политической обстановкой, создавшейся и сохраняющейся вокруг Арцаха.

Вторая причина - желание наделить свои угрозы дополнительной силой, третья - они сделали неверные выводы после апрельской войны: они считают, что подобными действиями - постоянными маленькими шагами - могут завоевать какие-то позиции, небольшие территории, продвигаясь вперед», - разъяснил Минасян.

Эксперт считает, что о широкомасштабной войне речь вряд ли пойдет, однако«не исключена схожая с апрелькой войной ситуация».