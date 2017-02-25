Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе после 12-летнего перерыва
25 февраля 2017 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд США разрешил смертные казни в штате Арканзас после 12-летнего перерыва.
Смертная казнь не применилась в штате с 2005 года в связи с юридическими проблемами и трудностями получения препарата для инъекций.
В настоящее время Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни. Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение в отношении всех восьми заключенных.
Отмечается, что власти штата не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимых препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января этого года, поэтому его использование невозможно, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
В данный момент смертной казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.
В июле 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возвращения смертной казни. Это произошло после неудавшейся попытки государственного переворота. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае введения смертной казни переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз будут «немедленно» прекращены.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Оганян: В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом. Об этом на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» 25 февраля заявил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.
Премьер Армении: За 4 месяца из системы Комитета госдоходов уволены или перешли на другую работу 258 сотрудников В течение последних 4 месяцев в результате оптимизации системы Комитета государственных доходов Армении перешли на другую работу либо были уволены 258 сотрудников.
Баласанян: Азербайджан не идет по пути мирного урегулирования в Карабахе Азербайджан потерял убитыми по крайней мере пять военнослужащих в ходе попытки наступления по юго-восточному и восточному направлениям линии соприкосновения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян.
Минобороны Армении опубликовало видео отражения атаки азербайджанских сил (видео) Первый кружок обозначает запуск ВС Азербайджана заряда разминирования «Тропа». Во втором кружке можно увидеть возникшую после запуска заряда пыль, а также ответный огонь армянской стороны