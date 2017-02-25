Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе после 12-летнего перерыва

PanARMENIAN.Net - Верховный суд США разрешил смертные казни в штате Арканзас после 12-летнего перерыва.

Смертная казнь не применилась в штате с 2005 года в связи с юридическими проблемами и трудностями получения препарата для инъекций.

В настоящее время Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни. Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение в отношении всех восьми заключенных.

Отмечается, что власти штата не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимых препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января этого года, поэтому его использование невозможно, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

В данный момент смертной казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.

В июле 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возвращения смертной казни. Это произошло после неудавшейся попытки государственного переворота. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае введения смертной казни переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз будут «немедленно» прекращены.